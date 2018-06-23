رسميًا.. فيفو تكشف عن هاتفها الجديد "Y81" بمواصفات مذهلة

تم رصد الهاتف Vivo Y81 في العديد من الأماكن على شبكة الإنترنت في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن قررت شركة Vivo أخيرًا إزاحة الستار رسميا عن هذا الهاتف. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة وبسعر متوسط أيضًا.





كما تلاحظون، الهاتف Vivo Y81 الجديد يأتي مع تصميم مألوف ويتماشى مع التصميم المستخدم في هواتف Vivo الحديثة وخصوصًا الهواتف المتوسطة منها بحيث نلاحظ قدوم الهاتف Vivo Y81 أيضًا مع شاشة طويلة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي يحتضن الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن ومستشعر القرب، فضلا عن مستشعر الإضاءة.





أما بخصوص المواصفات التقنية، فالهاتف Vivo Y81 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة طويلة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD، معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22 بتردد 2.0GHz، ذاكرة عشوائية بحجم 3GB، ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 وخلفية بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، فضلا عن بطارية بسعة 3260mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة FunTouchOS 4.0.





عموما، الهاتف Vivo Y81 متاح بالفعل للشراء حاليا في تايوان بسعر يعادل 219 دولار أمريكي. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي، ولكن نظرًا إلى أنه حصل بالفعل على مصادقة هيئة الإتصالات الأوروبية، فهذا مؤشر على قدومه إلى أوروبا قريبًا.