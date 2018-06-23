تعرف على أرقام كارلوس فيلا أمام كوريا الجنوبية





نجح المنتخب المكسيكي في تحقيق فوز ثمين علي نظيره الكوري الجنوبي، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





جاء الهدف الأول للمكسيك بأقدام كارلوس فيلا، ثم ضاعف خافيير هرنانديز تششاريتو من تقدم المكسيك، وقلص سون - هيونج - مين نتيجة المباراة بهدف في اللحظات الأخيرة.





وقدم فيلا أداءً مميزاً خلال هذه المباراة، وجاءت أرقامه كالتالي :





نسبة الاستخلاص المكتمل للكرة: 100%.





اللمسات: 49 لمسة.





حصل علي أخطاء: 5 مرات.





استخلاص الكرة 4 مرات.





صناعة فرص: 3 فرص.





التصويبات: 1 تصويبة.





الأهداف: هدف واحد.



