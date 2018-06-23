حسن عطية: إقامة ملتقى فكري داخل المهرجان القومي للمسرح

يقيم المهرجان القومى للمسرح المصرى الملتقى الفكرى المسرحى، ضمن فعاليات المتعددة، والتى تقام فى الفترة من 19 يوليو و2 أغسطس المقبل، يشرف عليه الناقد المسرحي أحمد هاشم.

وقال د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح، ان الملتقى يتضمن أربعة محاور اساسية؛ فالمحور الأول يناقش مسرح الكاتب الكبير (محمود دياب) الذى يهدى المهرجان دورته الحالية الى روحه الوثابة ، وتم تسمية الدورة الجديدة باسمة ، يتحدث خلاله مجموعة من النقاد ويرأس جلساته الناقد د. "مجمود نسيم" ، ويدور المحور الثاني حول الكتابات المسرحية الجديدة التى ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة ، فى محاولة للوقوف على سمات تلك الكتابات على المستويين الفكرى والتقنى ، وذلك على مستويين : الاول دراسات نقدية يعدها نقاد من الأجيال الشابة مثل احمد خميس، ياسر علام ، محمد مسعد ، د. لمياء انور، ليليت فهمى ، وشهادات يقدمها الكتاب الجدد بأنفسهم مثل محمود جمال وسامح عثمان وصفاء البيلي وشاذلى فرح وعيسى جمال وياسمين إمام وبكرى عبد الحميد وأحمد حسن البنا.

أما المحور الثالث يتناول (مسرح الأطفال فى مصر – البشرى والعرائسى - بين الواقع، والمأمول)، كما يرتكز المحور الرابع حول المسرح السودانى ، الذى يستضيف المهرجان أبرز فرقه وهى فرقة المسرح القومى وعرضها الأخير (كتمت) خارج المسابقة الرسمية ، وتخصص له ندوة لكبار النقاد والفنانين السودانيين ، للتعرف على ملامح من مسرح السودان الشقيق.