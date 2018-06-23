تونس تنتكس بخماسية أمام بلجيكا وتودع المونديال إكلينيكيا (فيديو وصور)

سقط منتخب تونس في فخ الهزيمة 5-2 أمام بلجيكا خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2018.

سجل أهداف بلجيكا إدين هازارد "هدفين" ولوكاكو "هدفين" وباتشواي في الدقائق 6 و16 و48 و51 و90 بينما أحرز لتونس ديلان برون ووهبي الخزري في الدقيقتين 18 و92.

وتسبب علي معلول ظهير أيسر الأهلي وتونس في هدفين لمنتخب بلجيكا بأخطاء ساذجة.

بهذه النتيجة رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 6 نقاط وتأهل لدور الـ16 للمونديال بينما إنجلترا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم تونس وبنما بلا رصيد.

وأصبحت فرص تونس في التأهل بالمونديال شبه مستحيلة حيث يحتاج للفوز على بنما في المباراة المقبلة بعدد كبير من الأهداف بينما تخسر إنجلترا أمام بنما وبلجيكا على التوالي لتتوقف عند 3 نقاط فقط.