تونس تهدي بلجيكا أكبر عدد من الأهداف في تاريخها بالمونديال

شهد مونديال روسيا 2018، تسجيل متتخب بلجيكا لأكبر عدد أهداف في تاريخه بكأس العالم، بعد إحراز رباعية في شباك منتخب تونس ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجلت بلجيكا في هذا المونديال 7 أهداف، بواقع 3 أهداف في بنما و4 أهداف في شباك تونس اليوم، وهو إنجاز تاريخي للمنتخب بعدما سجل في مونديال 2014 ستة أهداف فقط.

ويرفع منتخب بلجيكا بهذه النتيجة رصيده إلي 6 نقاط فس صدارة المجموعة السابعة.