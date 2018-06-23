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في الطقس الحار.. احذر من ترك هذه الأشياء داخل سيارتك

السبت 23/يونيو/2018 - 03:48 م
في الطقس الحار.. احذر من ترك هذه الأشياء داخل سيارتك
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خلال الأيام المقبلة ترتفع ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حتى تتخطى 40 مئوية، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لذا يجب على سائقي السيارات الامتناع عن ترك هذه الاشياء داخل السيارة لكي لا تنفجر، وهي:-

لا تترك العبوات المضغوطة، ومن المتعارف عليه أن المواد الغازية تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير وقد تتسبب في انفجارها .

ولاعات السجائر تأتي من ضمن الأشياء التي يجب عدم تركها داخل السيارة وخاصة في النهار، التي قد تتسبب في انفجارها، وقد ينتج عن الانفجار اشتعال النيران.

المشروبات الغازية تأتي في الغالب في عبوات محكمة الغلق وقد تتسبب درجات الحرارة الكبيرة في انفجارها داخل السيارة والتي قد ينتج عنها فوضى كبيرة، أو تخلف مشكلة أكبر بتدمير زجاج السيارة.

جميع أشكال العطور مصنعة في الغالب من مواد قابلة للاشتعال، ومع تركها داخل السيارة في الأجواء الحارة لفترات طويلة قد تنفجر وتسبب الاشتعال.

ترك البطاريات بشكل عام والأجهزة التي تحتوي على بطاريات بشكل خاص خطر كبير إذا تركت داخل السيارة في الأجواء الحارة، التي قد يتسبب في انفجارها.
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