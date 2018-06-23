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باسم مغنية: "تانجو" وطد علاقتي بباسل خياط

السبت 23/يونيو/2018 - 02:08 م
باسم مغنية: تانجو وطد علاقتي بباسل خياط
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وكالات
 
كشف الممثل اللبناني باسم مغنية، أنه يحضر لمسلسل درامي جديد بعنوان "ثورة الفلاحين"، وأكد أنه سيشكّل مفاجأة على مستوى الدراما اللبنانية، على حد تعبيره.

وقال  "مغنية" إن دور "سامي" الذي جسده في مسلسل #تانغو ليس الدور الأهم في مسيرته الفنية، لأنه سبق وقدم أدواراً تمثيلية مهمة، لكن أهمية دور "سامي" ربما تكمن في عرضه على قنوات عربية كثيرة.

وأشار مغنية إلى أنه لم يشك بنجاح مسلسل "تانغو"، وذلك لما يقوم عليه المسلسل من عناصر نجاح بينها: "النص، والمخرج، والممثلون".
 
وأشار باسم إلى تجربته مع الممثل السوري باسل خياط، معتبراً أنها كانت جميلة جداً ومميزة، وقال: "باسل أولاً صديق لي منذ زمن، لكن ومن خلال مسلسل "تانغو" توطدت العلاقة معه أكثر ".

وتابع باسم: "دانييلا رحمة فتاة مثابرة، تنتبه لأدق التفاصيل، ورغم أنها خاضت في "تانغو" تجربتها التمثيلية الأولى فإنها كانت عظيمة".

وأضاف: "دانا مارديني من الممثلات البارعات والمهمات في الوطن العربي ووجودها في المسلسل أضاف إليه نكهة وقيمة مميزة".
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