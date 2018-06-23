صحيفة جزائرية تكشف عن قرار غير مسبوق لأمير قطر بشأن الأردن

نقلت صحيفة "جزائرية" عن مصادر مطلعة، قولها إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصدد اتخاذ قرار غير مسبوق، فيما لا تزال الموافقة النهائية بيد الأمير السابق، حمد بن خليفة.

وقالت المصادر إن قطر تعهدت بدفع مبلغ يوزاي الدعم الخليجي المقدم للأردن خلال "قمة مكة" والبالغ قدره 2.5 مليار دولار، لكن الدوحة طلبت عدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي الآن، بسبب تردد الأمير السابق حمد بن خليفة، في إعطاء الأمير تميم الموافقة النهائية على المبلغ.

وزار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المملكة الأردنية في الثالث عشر من يونيو الجاري، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الأردنية (عمان) وعدة محافظات أجبرت رئيس الوزراء هاني الملقي على تقديم استقالته.

وفي أعقاب الزيارة أعلن وزير الخارجية القطري عن مساعدات قيمتها نصف مليار دولار لصالح الأردن، في دفعة أولى من المساعدات. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الدعم هو عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية وبنى تحتية.

وكان الأردن حصل على دعم مادي خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.