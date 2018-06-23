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طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء باللحم

السبت 23/يونيو/2018 - 01:57 م
طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء باللحم
فاصوليا خضراء
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المقادير
- لحم العجل: 1 كيلو (أو لحم غنم راس عصفور مسلوق)
- الفاصوليا الخضراء: 1 كيلو (منظفة ومقطعة)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- الثوم: فصّان (مفروم)
- عصير الطماطم: 2 كوب
- مرق اللحم: كوب
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.
2. أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى البصل.
3. أضيفي الفاصوليا الخضراء وقلبي لمدة دقيقتين.
4. أضيفي المرق وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 15 دقيقة.
5. أضيفي اللحم المسلوق وعصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح، وحركي حتى تتمازج المكونات.
6. اتركي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة حتى تتسبك وتنضج الفاصوليا.
7. تبلي بالفلفل الأسود.
8. قدمي الفاصوليا الخضراء باللحم ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل.
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