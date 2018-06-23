ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضاحي خلفان: قطر زرعت كثيرًا من الأحقاد في الدول العربية

السبت 23/يونيو/2018 - 01:48 م
ضاحي خلفان: قطر زرعت كثيرًا من الأحقاد في الدول العربية
طباعة
وكالات
 
أعرب الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عن استيائه من الطريقة التي اتبعتها قطر لتفتيت وحدة البلاد العربية.

وقال خلفان في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر: "فجرت قطر خصومة لها في الوطن العربي بعد أن فجرت جماعاتها الارهابية الاخوانية عددا من التفجيرات الخطيرة في العديد من الدول العربية".

وأوضح خلفان قائلا: "دولة قطر زرعت كثيرا من الأحقاد في الدول العربية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد ودعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح".
المزيد عن: قطر فضائح قطر الدوحة الاحقاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
2
x
14:00
1
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 2:40:10 PM