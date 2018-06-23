ضاحي خلفان: قطر زرعت كثيرًا من الأحقاد في الدول العربية

أعرب الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عن استيائه من الطريقة التي اتبعتها قطر لتفتيت وحدة البلاد العربية.



وقال خلفان في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر: "فجرت قطر خصومة لها في الوطن العربي بعد أن فجرت جماعاتها الارهابية الاخوانية عددا من التفجيرات الخطيرة في العديد من الدول العربية".



وأوضح خلفان قائلا: "دولة قطر زرعت كثيرا من الأحقاد في الدول العربية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد ودعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح".