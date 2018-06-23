صحف الخليج تكشف مخطط "الحمدين" في توريط الاتحاد الأوروبي عبر "بي أوت كيو"





تناولت الصحف الخليجية اليوم السبت عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي، أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" لما طالبه الدكتور عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بتدمير سرايا "القاعدة" المدعومة من قطر.





باحثة لبنانية: أزمة قطر فضحت دعم نظامها للإخوان

برزت صحيفة الخليج" ما قالته الكاتبة والباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية ميرفت سيوفي: إن الاستراتيجية القطرية التخريبية في المنطقة ، وجدت في جماعة الإخوان حليفًا يدخلها إلى مصر منذ أن قطع جذور وجودهم فيها، صلاح الدين الأيوبي.

وأوضحت ، أن نظام قطر سعى بجانب الإخوان إلى تحويل المنطقة لدويلات دينية متطرفة، بما يتيح لإسرائيل إعلان الدولة اليهودية.

وتابعت : إن أزمة قطر، عرّت دورها المخرب في المنطقة ، مشيرة الى إن احتضانها وتمويلها للإخوان ، وإصرارها على زعزعة الاستقرار هو خدمة لتغلغل إيران في المنطقة.





المملكة تكشف مخطط تنظيم الحمدين في توريط الاتحاد الأوروبي عبر بوابة "بي أوت كيو"

كما نشرت صحيفة "سبق" تقريرًا عبرت فيه تشدد المملكة العربية السعودية، على حزمة المبادئ والثوابت التي تتمسك بها في التعامل مع كل الشائعات والتهديدات التي تتربص بأمن البلاد والعباد، أو تسعى للنيل من استقرارها أو سمعتها، وتؤكد "الرياض" دومًا أنها تتعامل مع كل هذه التهديدات على محمل الجد، وتتخذ كل الإجراءات القانوينة للدفاع عن نفسها، وكشف ألاعيب من يقف خلف هذه الشائعات، لإلحاق الضرر بمصالح المملكة وشعبها.

ويأتي رفض المملكة لاتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأخيرة، والذي يدعى بأن قناة "بي أوت كيو" التي تذيع مباريات كأس العالم، دون الحصول على حقوق البطولة "تتخذ المملكة مقراً لها"، في إطار سياسة صارمة للمملكة في التعامل مع كل شائعة، لا تستند إلى حقيقة، ورغم أن وزارة الإعلام نجحت في تفنيد إدعاءات الاتحاد الأوربي كافة، مستخدمة عدداً من الأدلة المنطقية، كما كشفت عن حقيقة الجهات التي ورطت الاتحاد الأوروبي في توجيه هذه الاتهامات إلى المملكة، دون تفكير أو دراسة الأمر بتروٍ، إلا أن المملكة ستواصل مشوارها في الكشف عن المزيد من حقيقة هذه الشائعات والأهداف المرجوة من ورائها.

ووصفت الوزارة، اتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنها غير مسؤولة، وتتنافى مع ما يحدث في المملكة التي كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار، جميع أنشطة الاعتداء على الملكيات الفكرية. وأكدت الوزارة أن "أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة "بي أوت كيو" متاحة في العديد من الدول، بما في ذلك قطر نفسها مالكة حقوق بث البطولة الأكبر كروياً في العالم، وشرقي أوروبا.





سياسي ليبي يطالب بتدمير سرايا "القاعدة" المدعومة من قطر

كما برزت صحيفة "الخليج" ما قاله الدكتور عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، إن تدمير سرايا القاعدة المدعومة من قطر، والاستمرار في استئصالها يجب أن يشمل جميع بؤر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا، ويشمل أيضاً الشبكات اللوجستية والإدارية والمالية والمصرفية الداعمة للإرهاب.

وأكد النايض، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في تصريحات صحفية أنه لا يعقل أن تتحرر الموارد النفطية الليبية المرة تلو الأخرى بدم الشهداء الأطهار، وتضحيات الجنود البواسل، لتسلم عائداتها مجدداً لشركاء القاعدة والجماعات المقاتلة، والإخوان والدول الداعمة لهم في مصرف ليبيا المركزي.

واعتبر النايض، أن تصريحات قيادات الإخوان منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، تدل على أنهم كانوا يخططون للتحكم في المنبع كما يتحكمون في المصب؛ ممثلاً في مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق متصل، بارك النايض، انتصارات الجيش الليبي على الإرهاب وتابع: "الآن وقد تحرر المنبع (الهلال النفطي) من جديد يجب ألاَّ نرضى إلا بإعادة هيكلة وتغيير طاقم إدارة المصب، في مصرف ليبيا المركزي بالكامل" ولفت النايض، إلى أن الإرهابي إبراهيم الجضران، ليس إلا واجهة صغيرة لتنظيم القاعدة، داعياً إلى ضرورة تدمير من وصفهم بأسياده، وكسر استحواذهم المالي والمصرفي على العائدات النفطية وإلا كان النصر ناقصاً.



