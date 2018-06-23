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بحضور وزير الاتصالات.."اتصال" تعقد مؤتمرها الـ14 السنوي في يوليو المقبل

السبت 23/يونيو/2018 - 12:10 م
بحضور وزير الاتصالات..اتصال تعقد مؤتمرها الـ14 السنوي في يوليو المقبل
عمرو طلعت- وزير الاتصالات الجديد
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أحمد الشيخ
 
أعلنت منظمة اتصال، عن انعقاد مؤتمرها السنوي الرابع عشر، والذي يعقد في الثالث من يوليو المقبل، تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتم فيه إقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها اتصال من خلال أعضائها .

كما يأتي المؤتمر الذي يعقد على هامش الجمعية العمومية لـ اتصال لاستعراض أبرز النتائج والانجازات التي حققتها الجمعية على مدار عام، بحضور اعضاء الجمعية العمومية وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكبار المسئولين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 
المزيد عن: وزير الاتصالات الجديد مشروعات تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت تكنولوجيا المعلومات اتصال أخبار مصر أخبار الاقتصاد
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