بحضور وزير الاتصالات.."اتصال" تعقد مؤتمرها الـ14 السنوي في يوليو المقبل

أعلنت منظمة اتصال، عن انعقاد مؤتمرها السنوي الرابع عشر، والذي يعقد في الثالث من يوليو المقبل، تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتم فيه إقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها اتصال من خلال أعضائها .





كما يأتي المؤتمر الذي يعقد على هامش الجمعية العمومية لـ اتصال لاستعراض أبرز النتائج والانجازات التي حققتها الجمعية على مدار عام، بحضور اعضاء الجمعية العمومية وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكبار المسئولين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



