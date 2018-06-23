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أحمد حجازي يشارك في مران المنتخب الأخير استعدادا لـ"السعودية"

السبت 23/يونيو/2018 - 12:01 م
أحمد حجازي يشارك في مران المنتخب الأخير استعدادا لـالسعودية
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الفجر الرياضي
 

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبه الأخير بمدينة جروزني التي استضافت معسكره الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم قبل أن يتوجه عصر اليوم إلى مدينة فولجاجراد التي تحتضن لقائه الأخير أمام نظيره السعودي يوم الإثنين المقبل ليعود في اليوم التالي مباشرة إلى القاهرة من فولجاجراد بعد خروجه من الدور الأول للبطولة .

شارك في مران اليوم كاملا أحمد حجازي بعد أن أدى أمس تدريبات فردية لشعوره ببعض الإجهاد ، فيما لم يتمكن عمر جابر من المشاركة الجماعية واكتفى بالتدريبات الفردية.

ويتبقى للمنتخب الوطني تدريب أخير قبل لقاء السعودية يؤديه في الثالثة والنصف عصر غد ( الثانية والنصف في القاهرة ) على ملعب ستاد فولجاجراد أرينا الذي ستقام عليه المباراة يسبقه مؤتمر صحفي لهيكتور كوبر المدير الفني للفريق وعصام الحضري كابتن الفريق.

المزيد عن: مصر مران المنتخب عمر جابر جرزوني السعودية أحمد حجازي
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