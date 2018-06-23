أزمة جديدة تهدد اليابانيين والسبب الولايات المتحدة
السبت 23/يونيو/2018 - 11:51 ص
وكالات
ونقلت وكالة
"أن أتش كا" عن آبي: "هذه مشكلة خطيرة تؤثر على حياة الناس، فقد اتصلت
بالسفير [الولايات المتحدة الأميركية في اليابان] وليام هاغرتي للتعاون بهذا الصدد،
وتعلق عمليات الرماية [في القاعدة الأميركية] في المستقبل القريب".
هذا وأشارت تقارير
إعلامية أمس الجمعة، إلى أن الرصاص يتطاير على الأراضي المجاورة للقاعدة الأمريكية،
فقد أصاب الرصاصة الطائش منزل أحد المزارعين.
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