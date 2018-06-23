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أزمة جديدة تهدد اليابانيين والسبب الولايات المتحدة

السبت 23/يونيو/2018 - 11:51 ص
أزمة جديدة تهدد اليابانيين والسبب الولايات المتحدة
اليابان
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وكالات
 

ونقلت وكالة "أن أتش كا" عن آبي: "هذه مشكلة خطيرة تؤثر على حياة الناس، فقد اتصلت بالسفير [الولايات المتحدة الأميركية في اليابان] وليام هاغرتي للتعاون بهذا الصدد، وتعلق عمليات الرماية [في القاعدة الأميركية] في المستقبل القريب".

 

هذا وأشارت تقارير إعلامية أمس الجمعة، إلى أن الرصاص يتطاير على الأراضي المجاورة للقاعدة الأمريكية، فقد أصاب الرصاصة الطائش منزل أحد المزارعين.

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