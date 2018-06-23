للعروس.. تألقي في زفافك بصيحة الخدود الحمراء
السبت 23/يونيو/2018 - 10:43 ص
تسعي العروس للظهور بإطلالة مميزة في ليلة الزفاف، ونقدم لكي اليوم أحدث صيحات مكياج الخدود، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة موضة الخدود الحمراء الطبيعية صيحة في عروض الموضة وأصبحت صيحة جمالية للصيف. إليك أفضل البلاشر للحصول على هذه الإطلالة.
هذه أفضل منتجات أحمر الخدود:
خليط الأبيض والوردي والأحمر:
تعطي هذه الدرجة إطلالة طبيعية جدًا لأنها خليط عدة ألوان تشبه ألوان البشرة تندمج معها كثيرًا، تستطيعين إيجاد هذه الدرجة في بلاشر. Guerlainمن Météorites Happy Glow Blush & Highlighter
المشمشي والوردي:
خليط هذين اللونين جميل جدًا ويأتيان عادة منفصلين أو في بودرة واحد تكون النتيجة لمعة حمراء لخدودك ولكن طبيعية جدًا ونراهما في بلاشر Prisme Blush Highlight & Structure Powder Blush Duo من.Givenchy
الوردي المحمر:
بالطبع من اسمه يتميز هذا اللون بقربه من لون الخدود الحمراء الطبيعية والتي عادة ما نحاول تغطيتها ولذا يعطي البشرة إطلالة أصفى من الطبيعية وأكثر امتزاجًا ونجده في بلاشر Cheek Fabric Sheer Blush من.Giorgio Armani
الأحمر اللحمي الفاتح:
هذه الدرجة هادئة جدًا وتناسب الأوقات الصباحية وتعطي حيوية ومظهرًا منعشًا لبشرتك لتخفي الدرجات الباهتة أو لتعطي روحًا للون بشرتك وتأتي ببلاشر Gen Nude Powder Blush من BAREMINERALS.
اختاري الأنسب لبشرتك من هذه الدرجات الحمراء لتواكبي أحدث الصيحات الجمالية.
هذه أفضل منتجات أحمر الخدود:
خليط الأبيض والوردي والأحمر:
تعطي هذه الدرجة إطلالة طبيعية جدًا لأنها خليط عدة ألوان تشبه ألوان البشرة تندمج معها كثيرًا، تستطيعين إيجاد هذه الدرجة في بلاشر. Guerlainمن Météorites Happy Glow Blush & Highlighter
المشمشي والوردي:
خليط هذين اللونين جميل جدًا ويأتيان عادة منفصلين أو في بودرة واحد تكون النتيجة لمعة حمراء لخدودك ولكن طبيعية جدًا ونراهما في بلاشر Prisme Blush Highlight & Structure Powder Blush Duo من.Givenchy
الوردي المحمر:
بالطبع من اسمه يتميز هذا اللون بقربه من لون الخدود الحمراء الطبيعية والتي عادة ما نحاول تغطيتها ولذا يعطي البشرة إطلالة أصفى من الطبيعية وأكثر امتزاجًا ونجده في بلاشر Cheek Fabric Sheer Blush من.Giorgio Armani
الأحمر اللحمي الفاتح:
هذه الدرجة هادئة جدًا وتناسب الأوقات الصباحية وتعطي حيوية ومظهرًا منعشًا لبشرتك لتخفي الدرجات الباهتة أو لتعطي روحًا للون بشرتك وتأتي ببلاشر Gen Nude Powder Blush من BAREMINERALS.
اختاري الأنسب لبشرتك من هذه الدرجات الحمراء لتواكبي أحدث الصيحات الجمالية.
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