تألق بشخصيةً متحررة.. تعرف علي مجموعة "Giorgio Armani" الجديدة

أطلقت العلامة التجارية العريقة Giorgio Armani مجموعتها للملابس الرجالية الجديدة لموسم ربيع صيف 2019.



وفي لعبة خفية من الاختلافات حول موضوع معيّن، ترسم Giorgio Armani شخصيةً متحرّرةً، لطيفةً، حرّةً وواعيةً على حدّ سواء.



وفي التشكيلة الحديثة، تركّز الماركة على القطع الأساسية والضرورية بما في ذلك السترة المزدوجة الصدر. ومن خلال تقديم هذه القطعة الخالدة في الأقمشة والطباعات المختلفة، تهدفArmani إلى توفير تنوّع جديد. وتتجلّى هذه الفكرة مع مفهوم الأناقة الرياضية.



قطع المجموعة



وبالاضافة إلى السترة المزدوجة الصدر، تحتضن تشكيلة ربيعصيف ٢٠١٩ الكنزات الناعمة، السراويل الرسمية، القمصان الكلاسيكية، البذلات، السراويل القصيرة، القمصان الكاجوال، السترات والسراويل الرياضية وغيرها. وتزيّن بعض الطباعات المميّزة العديد من القطع الاستثنائية.



وفضلًا عن الملابس، تضمّ المجموعة بعض الاكسسوارات مثل الحقائب والقبعات.



بيان الماركة



وعن المجموعة الجديدة، تفيد Giorgio Armaniأنه تمّ تفادي سلّم الألوان بقوة وأنه تمّ اعتماد الألوان الواضحة لصالح الظلال الخفيفة المتنوّعة التي تتراوح بين اللون الأبيض وبين اللون الرمادي اللذين تتخلّلهما ألوان الأزرق، الفيروزي، الأخضر اليشم، البيج وغيرها.



وتضيف الماركة أن الأسطح الخفيفة الوزن تستضيف العديد من الأنماط المجرّدة التي تخفّفها الملامح الواضحة والألوان الرقيقة التي تعزّز الطبيعة الأنيقة للمفهوم.

