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خدمة جديدة من الـ"يوتيوب".. تعرف عليها

السبت 23/يونيو/2018 - 10:15 ص
خدمة جديدة من الـيوتيوب.. تعرف عليها
يوتيوب - أرشيفية
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خدمة جديدة يقدمها موقع "يوتيوب"، حيث أعلن الموقع، الذي غالبًا ما يُنتقد لعدم إعطائه المؤلفين حقوقهم، أنه سيتيح لهم تحقيق أرباح من خلال خدمة جديدة مدفوعة الأجر.

وقال نيل موهان المسئول في يوتيوب: "حاليًا، معظم العائدات مصدرها شركاؤنا المُعلِنون.. سنواصل الاستثمار في الإعلانات لكننا نريد أيضًا أن نحصّل المزيد.. ينبغي أن يتمكن المُبدعون من الحصول على المال".

وأطلقت يوتيوب لهذه الغاية خدمة "تشانل ممبرشيب" (الاشتراك في قنوات) مقابل 4،99 دولارات شهريًا تتيح مشاهدة البثّ المباشر ومقاطع موسيقية إضافية ورسائل وغير ذلك.

وسيكون بإمكان الفنانين أن يعرضوا للبيع منتجات متعلّقة بعملهم مثل القمصان والقبعات وما إلى ذلك.
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