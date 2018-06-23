زوجة عمرو دياب ترقص وتعزف على "الطبل".. والجمهور: "يا جبل ما يهزك ريح" (فيديو)









وعلقت عاشور على الفيديو قائلة: " الاحتفال بالحياة والحب"، فيما لاقى المقطع إعجاب متابعيها وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.





وأشار أخرون إلى علاقة زوجها الهضبة عمرو دياب بدينا الشربيني، مواسين إياها بعبارة: "يا جبل ما يهزك ريح".













Celebrating life & Love A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Jun 22, 2018 at 2:34pm PDT

شاركت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ترقص وتعزف على الطبل، في إحدى الحفلات.