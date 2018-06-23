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زوجة عمرو دياب ترقص وتعزف على "الطبل".. والجمهور: "يا جبل ما يهزك ريح" (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 06:14 ص
زوجة عمرو دياب ترقص وتعزف على الطبل.. والجمهور: يا جبل ما يهزك ريح (فيديو)
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الفجر الفني
 

شاركت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ترقص وتعزف على الطبل، في إحدى الحفلات. 

وعلقت عاشور على الفيديو قائلة: "الاحتفال بالحياة والحب"، فيما لاقى المقطع إعجاب متابعيها وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وأشار أخرون إلى علاقة زوجها الهضبة عمرو دياب بدينا الشربيني، مواسين إياها بعبارة: "ياجبل ما يهزك ريح". 



Celebrating life & Love

A post shared by Zeina (@zeinaashour) on

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