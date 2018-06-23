عاجل.. مفاجأة في "وفاة محتجز بقسم حدائق القبة": الضحية قريب عضو مجلس نواب

كشف أحد شهود العيان، تفاصيل جديدة حول وفاة محتجز بقسم شرطة حدائق القبة، قائلًا إن الضحية كان يدعى أحمد، وفي العقد الثاني من عمره.





وأضاف شاهد العيان، في تصريحات لـ"الفجـر"، أن قوات الأمن ألقت القبض على القتيل أمس، مع 3 من أصدقائه، خلال جلوسهم على مقهى بمنطقة الوايلي، وتم اتهامه في قضية سرقة.





وتابع، أن القتيل تربطه صلة قرابة بأحد أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه كان أول الحاضرين بعد وفاة المذكور، محاولًا تهدئة الوضع أمام القسم.





وكانت قوات الشرطة بقسم حدائق القبة بشمال القاهرة، فرضت منذ قليل، كردونًا أمنيًا وحصارًا حول القسم؛ وذلك بعد وفاة شاب داخل القسم، وتجمهر أسرته أمام القسم، متهمة الشرطة بقتله، ما أثار مناوشات مع قوات الأمن، وحالة من الكر والفر.



