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شيما محمد تغير اسمها لتشابهه مع مطربة مغمورة.. تعرف على الاسم الجديد

السبت 23/يونيو/2018 - 03:29 ص
شيما محمد تغير اسمها لتشابهه مع مطربة مغمورة.. تعرف على الاسم الجديد
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أعلنت المطربة الشابة شيما محمد، نيتها تغيير اسمها الفني إلى "روتانا" وذلك بسبب تشابه مع اسم فنانة مغمورة تسببت في إحداث اللغط مؤخرًا.


وممن المقرر أن تتوجه شيما إلى نقابة الموسيقيين لتوثيق اسمها الفني الجديد حيث استقرت على اختيار اسم "روتانا"، ليكون اسمها الجديد  وحتى تتجب إحداث اللغط مع فنانات أخريات.

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