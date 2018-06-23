ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان (صور)





استضافت مساء أمس الجمعه الاعلامية ألاء لاشين الفنانه ميريهان حسين، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج" قالوا وقولنا" على القناة الأولى المصرية.









وقالت ميريهان حسين، فى الحلقة إنها تحضر لأغنية جديدة بعنوان "قالوا" من تأليفها وسوف تقوم بتسجيلها وإذاعتها خلال الفترة المقبلة.





كما تحدثت "ميريهان" عن أنه يعجبها تشبيه الجمهور لها بالنجمة العالمية كيم كارداشيان قائلة: "يعجبنى التشبيه ولكن أنا أجمل منها".









وكشفت أيضا عن اكتر شخصيتين قريبتين لقلبها وهما عواطف سائقة التاكسى فى مسلسل الصعلوك والشخصية التى قامت بها فى مسلسل "ابن حلال".









كما كشفت ميريهان عن فكرة الزواج قائلة أنا لا أرفض هذه الفكرة ولكني في انتظار الرجل المناسب الذي أعيش معه علاقة حقيقية معتمدة على الحب والتفاهم.









وصرحت بأنها تحب الفنانة داليا البحيرى وأنها شخصية لطيفة برغم انزعاجها باسلوبها عندما قامت بإنتقاد الشخصية التي قدمتها في مسلسل "الأب الروحي" بسبب ملامح وجهها التى تغيرت عند بكائها.









يذكر أن برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الاعلامية الاء لاشين ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعه العاشرة والنصف مساءً على القناة الأولى الممصرية.



