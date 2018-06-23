تفاصيل مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يترقب الجمهور العربي حول العالم مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا الحاسمة، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



يستضيف ملعب "سبارتاك" مباراة غاية في الصعوبة بالنسبة لمنتخب تونس خصوصًا أنها ستحدد مصيره في البطولة، أمام بلجيكا الممتلئة بالنجوم أمثال لوكاكو ودي بروين وهازارد.



تقام مباراة تونس وبلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، اليوم السبت والموافق 23 يونيو، وذلك في تمام الساعة الثانية مساءًا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة تونس وبلجيكا على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة و"بي إن سبورت ماكس 1و2"، بالإضافة إلى بعض القنوات الأجنبية مثل القناة الألمانية "ARD Das Erste HD" المفتوحة.



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