كاظم الساهر يفتتح أولى حفلات مسرح النهضة ضمن مهرجان موازين (فيديو وصور)





افتتح النجم العربي كاظم الساهر، أولى حفلات مسرح النهضة إحدى مسارح مهرجان موازين الدولى المخصص للنجوم العرب، وذلك ضمن الدورة 17 للمهرجان.





يذكر أن نجوم مسرح النهضة هذا العام هم ملحم زين "لبنان"، والمطربة رويدا عطية "سوريا"، والمطربة بوسي "مصر"، والفنان محمد حماقي "مصر"، وأمير دندن "فلسطين"، ووائل جسار "لبنان"، والمطرب أحمد شيبة "مصر"، وصابر الرباعي "تونس"، ونانسي عجرم "لبنان"، وأحلام "الإمارات".



