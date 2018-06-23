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أيمن عبد العزيز: لاعبي المنتخب "أبطال" رغم الخروج من المونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 01:39 ص
أيمن عبد العزيز: لاعبي المنتخب أبطال رغم الخروج من المونديال
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علاء خليف
 

أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق أن تأهل منتخبنا الوطني لبطولة كأس العالم يعتبر إنجاز في حد ذاته.

وقال عبد العزيز في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " المنتخب الوطني حقق إنجاز بتأهله لكأس العالم، ولكن النتائج والأداء لم يكن علي المستوي المطلوب، وأنتم أبطال بالنسبة لنا، ونعتبر هذه خطوة مهمة من أجل استكمال المسيرة والمشاركة في المونديال بإستمرار وعدم الانتظار 28 عام أخري للتأهل".

وكان منتخبنا الوطني ودع بطولة كأس العالم رسميًا بعد خسارته مباراتين متتاليتين أمام أورجواي وروسيا.
المزيد عن: منتخب مصر كورة كأس العالم في المونديال رياضة أيمن عبد العزيز
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