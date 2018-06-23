زي النهاردة بتاريخ 23-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-6-2018





أحــــــــداث





1280 - وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.





1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا كارلوس الخامس.





1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.





1941 - ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.





1941 - مأساة الرفاه.





1985 - انفجار طائرة من الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.





1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.





1989 - إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.





1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.





1991 - إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا.





2004 - إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.





2009 - إيران تطرد دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم في التدخل بالشؤون الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين.





2009 - السلطات الإسرائيلية تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.





2012 - تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة رياض فريد حجاب.





2013 - هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.





2016 - مَقتل المُنفذ وَإصابة حوالي 25 شخص في هجوم مُسلح على دار السينما في فيرنهايم في غرب ألمانيا.





2016 - مصرع حوالي 26 شخصا وتضرر مئات المنازل جراء ثالث أخطر فيضان بولاية فيرجينيا الغربية.





2016 - مصرع 98 شخص وإصابة 800 شخص آخر نتيجة إعصار جيانغسو الذي ضرب شرق الصين.





2016 - اتفاق بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية ينهي النزاع الكولومبي المسلح القانة.





2017 - قوات الأمن السعودية تحبط عدة عمليات إرهابية في جدة وفي مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي الشريف.





مــــــواليــــــــد





47 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.





1534 - أودا نوبوناغا، قائد ياباني.





1703 - ماريا ليزينسكا، زوجة لويس الخامس عشر ملك فرنسا.





1763 - الإمبراطورة جوزفين، إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.





1879 - هدى شعراوي، مؤسسة الحركة النسائية في مصر.





1889 - آنا أخماتوفا، شاعرة روسية.





1894 - الملك إدوارد الثامن، ملك المملكة المتحدة.





1894 - ألفريد كينسي، عالم أمريكي في علم الأحياء.





1907 - جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.





1910 - جان أنويه، كاتب مسرحي فرنسي.





1912 - آلان تورنغ، عالم رياضيات إنجليزي ومؤسس علم الحاسوب الحديث.





1919 - محمد بوضياف، رئيس الجزائر الخامس.





1920 - صالح العجيري، عالم فلك كويتي.





1927 - ذوقان الهنداوي، سياسي أردني.





1934 - وجدي الحكيم، إعلامي مصري.





1934 - علي الشريف، ممثل مصري.





1937 - مارتي أهتيسآري، رئيس فنلندا العاشر وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2008.





1938 - خيسوس ماريا بيريدا، لاعب كرة قدم إسباني.





1940 - أمل دنقل، شاعر مصري.





1945 - جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.





1955 - جان تيغانا، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.





1957 - فرانسيس مكدورماند، ممثلة أمريكية.





1965 - أيمن الشيوي، ممثل مصري.





1972 - زين الدين زيدان، لاعب كرة قدم فرنسي من أصل جزائري.





1972 - سلمى بلير، ممثلة أمريكية.





1976 - باتريك فييرا، لاعب كرة قدم فرنسي.





1977 - أنغولو، لاعب كرة قدم إسباني.





1980 - فرانسيسكا شيافوني، لاعبة كرة مضرب إيطالية.





1981 - محمد حبيل، لاعب كرة قدم بحريني.





وفيــــــات





79 - الإمبراطور فسبازيان، إمبراطور روماني التاسع.





1891 - فلهيلم إدوارد فيبر، عالم فيزياء ألماني.





1965 - أسد رستم، أديب لبناني.





1989 - ميشيل عفلق، سياسي سوري ومؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي.





1995 - يوناس سولك، عالم أمريكي في علم الفيروسات.





1996 - عاطف الطيب، مخرج سينمائي مصري.





1997 - بيتي شباز، زوجة مالكوم إكس.





2006 - آرون سبيلنغ، مخرج سينمائي أمريكي.





2009 - إد ماكماهون، مقدم برامج أمريكي.





2010 - محمد مزالي، رئيس وزراء تونس.





2011 - أبو العينين شعيشع، قارئ قرآن مصري.





2013 - نوري فيصل شاهر الحديثي، وزير الأوقاف ووزير الشباب في العراق.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





يوم النصر في إستونيا.





عيد الأب في بولندا ونيكاراغوا وأوغندا.



