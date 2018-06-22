ننشر الأوراق المطلوبة لعضوية الأطباء البيطريين للنادي الأهلي‎

قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، إن من يرغب من الأطباء البيطريين في الحصول على عضوية النادي الأهلي، باستيفاء الأوراق المطلوبة وهى كالتالي:





1-خطاب من النقابة العامة موجه باسم مدير عام النادي يفيد بعضوية النقابة.

2-صورة من الخطاب المعتمد من النادي الأهلي و الذي يفيد بنظام التقسيط، من مبنى النقابة العامة.

3-صورة المؤهل الدراسي.

4-صورة من قسيمة الزواج.

5-صور الرقم القومي لافراد العائلة.

6-شهادات الميلاد للأبناء، وان كان احدهم بالجامعة صورة من كارنيه الجامعة.