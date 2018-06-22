ننشر الأوراق المطلوبة لعضوية الأطباء البيطريين للنادي الأهلي
الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:26 م
آيات عامر
قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، إن من يرغب من الأطباء البيطريين في الحصول على عضوية النادي الأهلي، باستيفاء الأوراق المطلوبة وهى كالتالي:
1-خطاب من النقابة العامة موجه باسم مدير عام النادي يفيد بعضوية النقابة.
2-صورة من الخطاب المعتمد من النادي الأهلي و الذي يفيد بنظام التقسيط، من مبنى النقابة العامة.
3-صورة المؤهل الدراسي.
4-صورة من قسيمة الزواج.
5-صور الرقم القومي لافراد العائلة.
6-شهادات الميلاد للأبناء، وان كان احدهم بالجامعة صورة من كارنيه الجامعة.
وأضاف أنه في حالة انضمام احد الاطباء لعضوية النادي، يحق للعضو العامل ضم كلا من الوالد والوالده لكلا من الأب والزوجة.
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