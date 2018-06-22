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جمال شيحة: اقتربنا من علاج 2 مليون مصري مصاب بفيروس سي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:47 م
جمال شيحة: اقتربنا من علاج 2 مليون مصري مصاب بفيروس سي
جمال شيحة
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن هناك تشويه لحملة علاج فيروس سي، بسبب حجم الإنجاز الكبير الذي حققته مصر في علاج الفيروس، معلقًا: "مسلسل التشويه قديم.. وكان البعض يظهرون على الفضائيات لتشوية العلاج ويقولوا الدواء يقتل خوفا من انتشاره".

وكشف "شيحة"، خلا حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مصر عالجت مليون و800 ألف مواطن من فيروس سي، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة، منوهًا أن العالم لم يتخطى نسبة العلاج فيه لـ600 ألف حالة مصابة بفيروس سي.

وأشار إلى أن حملات التشويه لعلاج فيروس سي بدأت بالحديث عن عدم فاعلية العلاج وأنه يتسبب في أمراض كبدية، وهو أمر غير صحيح.
المزيد عن: مصر فيروس سي جمال شيحة التوك شو أخبار مصر
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