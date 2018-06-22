نقيب الصحفيين: لدينا أمل كبير في تعاون البرلمان معنا بشأن تعديلات القانون الجديد

كشف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، كواليس أزمة قانون الصحافة والإعلام الجديد، قائلًا إنهم اجتمعوا أول أمس بنقابة الصحفيين للاستماع لكافة الأراء، وصياغة النقاط محل الخلاف لإعادة النظر فيها.



وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن القانون ما زال في مجلس الدولة، وما زال يوجد وقت قبل إصداره، متابعًا: "لدينا أمل كبير في تعاون البرلمان معنا".



وأوضح أن القانون يوجد به 127 مادة، ويوجد به أكثر من 115 مادة جيدة، والباقي مُختلف عليه، مثل المادة المستمدة من قانون الشركات والتي ستحول المؤسسات إلى شركات، مؤكدًا أن الصحيفة ليست سلعة، وأن الصحافة تقوم بدور تنويري.



وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن المادة الأخرى المختلفة عليها هي مادة استثناء الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، موضحًا أنه ليس ضد الحبس في هذه الحالات، ولكنه ضد الحبس الاحتياطي، مستكملًا: "ندرس التحفظات ونتواصل مع الجهات المسئولة للوصول إلى قرار، وجاري إعداد قائمة التعديلات".

