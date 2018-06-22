تعرفي على أسرار "جويل مردينيان" للعناية بالشعر

"يمكن أن تكون العناية بالشعر عملية معقدة، كما تتطلب عادة استخدام عدد كبير من المنتجات وروتين متعدد الخطوات يصعب اتباعه بشكل يومي. كما أن معظم ما تعتبره النساء من الأمور الضرورية فيما يتعلق بالعناية بالشعر هي في الواقع أمور غريبة. لذا وددت مشاركة خبرتي حول الأمور الضرورية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر- بما في ذلك الأسرار التي لن يخبرك عنها أحد!





القليل من المنتجات المثالية أفضل من منتجات أكثر بفعالية أقل

إن استخدام الكثير من المنتجات التي تتجاوز مجرد استخدام الشامبو والبلسم يمكن أن يثقل شعرك ويلحق الضرر ببنيته البروتينية، ما يجعله يبدو غير صحي وفاقداً للحياة. لذلك، من المهم استخدام الشامبو ذو النتائج المثالية، حيث تم تصميمه للاستخدام اليومي، من خلال احتوائه على خليط من الدهون ومضادات الأكسدة والفيتامينات المغذية لتغذية الشعر من الداخل للخارج.





لا يوجد روتين مثالي يمكن اتباعه من قبل الجميع

بغض النظر عن كمية المنتجات المستخدمة، يجب أن يكون روتين العناية بالشعر متوافقاً مع نوع شعرك. يبدأ ذلك بإيجاد الشامبو والبلسم اللذان يحافظان على قوامه الطبيعي، ثم يتم بعد ذلك إختيار المنتجات التكميلية التي تساعد على إظهار أفضل صفاته. إن الروتين المثالي للعناية بالشعر يختلف من شخص لآخر، لذا يجب على السيدات الاستثمار في وقتهن إلى الحد الأقصى للعثور على الروتين المناسب.





ملحوظة.. من المهم استخدام الشامبو ذو النتائج المثالية





تصفيف الشعر حرارياً

من المعروف أن تصفيف الشعر باستخدام الحرارة قد يضر به، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يسبب التلف لشعرك، خاصة عندما تقومين بذلك بالشكل الصحيح. يمكنك تجفيف شعرك على حرارة منخفضة باستخدام مجفف الشعر على بعد ست بوصات على الأقل من شعرك، إضافة إلى استخدام المنتجات الواقية للعناية بشعرك قبل استخدام مجعد الشعر أو الحديد المسطح للحصول على التصميم الذي تريديه دون إحداث أي أضرار.

لست بحاجة إلى غسل شعرك على نحو مجدول



