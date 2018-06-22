"العصفورة" الأبرز.. كواليس مذهلة في كأس العالم 2018

شهد مونديال روسيا 2018، كواليس مثيرة في أسبوعه الأول، استهل بانسحاب 3 منتخبات عربية منذ الدور الأول وهي كل من مصر والسعودية من المجموعة الأولى والمنتخب المغربي من المجموعة الثانية، فضلًا عن منع الجماهير المغربية أحد المشجعين من رفع العلم الإسرائيلي في المنطقة الخاصة لهم بالمدرجات مع انتهاء المباراة وحاولت تمزيقه.

حفل كبير

ففى اليوم الأول للمونديال، انطلق حفل كبير أحياه الموسيقار العالمي روبى ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا، وعرض موسيقى من آيدا جاريفولينا التي تُعد من أبرز الأصوات الشابة في روسيا.

رئيس الفيفا يتحدث بالعربية

ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانى إنفانتينو كلمة مقتضبة باللغة العربية، خلال حفل الافتتاح قائلًا: "أحبائى أهلًا وسهلًا إلى كأس العالم في روسيا"، في إشارة إلى ترحيب الفيفا بمشاركة المنتخبات والجماهير العربية.

وأضاف بعدة لغات: "منذ اليوم ولمدة شهر كامل، ستغزو كرة القدم الساحرة المستديرة كوكب الأرض، استمتعوا بمشاهدة هذه البطولة، شكرا روسيا، شكرا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

خسارة الثلاث

بينما جاءت أبرز ظواهر المونديال، هو الوداع المبكر للثلاثى العربي "مصر والسعودية والمغرب" بعد مرور 7 أيام فقط من عمر البطولة، ففى المجموعة الأولى للمسابقة، فشل المنتخبان (المصرى والسعودى) في حصد أي نقطة حتى الآن ليودع المنتخبان كأس العالم مبكرا بعد مرور جولتين للمجموعة.

لافتة آمال

وآثارت لافتة المهندسة آمال عبد الحميد إحدى سيدات الأعمال المعروفين، بمباراة منتخب مصر وأوروجواي بكأس العالم في روسيا جدل الشارع المصري.

علم إسرائيل

ونشبت مشادة في مدرجات ملعب "لوجنيكى" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره البرتغالى، والتي انتهت بفوز الأخير، بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم، بسبب علم إسرائيل.

ومنعت الجماهير المغربية أحد المشجعين من رفع العلم الإسرائيلي في المنطقة الخاصة لهم بالمدرجات مع انتهاء المباراة وحاولت تمزيقه.

عصفور يؤجل مباراة إسبانيا وإيران

وتأخر إنطلاق مباراة إسبانيا وإيران التي أقيمت على ستاد "كازان آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات عن المجموعة الثانية من كأس العالم 2018 المقام حاليًا بروسيا، لسبب إنساني بحت.

وقام لاعب المنتخب الإسباني ايسكو بحمل عصفورة غير قادرة على الطيران كان متواجدا في الملعب إلى خارجه ، حتى لا تتعرض إلى الدهس من إقدام اللاعبين أثناء المباراة في لقطة إنسانية للاعب.

الكبسة

بينما سخر لويس سواريز نجم أوروجواي، من "الكبسة"، وهي الأكلة الشعبية بدولة السعودية، بعدما احتفل بها عقب تسجيله هدف بمباراة المنتخبين.