نصر سالم: عملية سيناء الشاملة غير محددة المدة.. وستنتهي بمجرد الوصول للهدف

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مساحة سيناء 61 ألف كيلو متر مربع، والمنطقة التي يوجد بها الإرهاب في سيناء لا تتعد الألف كيلو متر.



وتابع "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع القناة الأولى، اليوم الجمعة: "قواتنا تواجه السيناريو الأسوء والأصعب في سيناء؛ وهو أن الإرهابيين اختفوا تمامًا، ولا يوجد أي مواجهة"، موضحًا أن المواجهة وقتل الإرهابيين مباشرة أسهل بكثير.



وأضاف: "نبحث عنهم وننبش شبر شبر لاستخراج العناصر الإرهابية، نبحث عن أشباح لأنهم اختفوا تمامًا، ولذلك العملية استغرقت وقتًا"، مشيرًا إلى أن عملية سيناء الشاملة غير محددة المدة، وستنتهي بمجرد الوصول للهدف.

