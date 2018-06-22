مستشار الرئيس يقدم العزاء لأسرة الشيخ معوض إبراهيم (صور)

حرص الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على أداء عزاء العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين في العالم، المقام حاليا بمسجد فاطمة الزهراء بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، في مدينة نصر.





كان العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، قد وافته المنية الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 106 أعوام، وشيعت جنازته من الجامع الأزهر، بمشاركة المئات.



