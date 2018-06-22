شباب الصحفيين: الشعب المصري مؤمن برسائل القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن تصدر هاشتاج "السيسي زعيمي وافتخر" الذي دشنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر يؤكد من جديد على إن الشعب المصري العظيم مؤمن برسائل القائد والزعيم الوطنية ومتفهم ومقدر جيدا لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت 50عاما.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن الهاشتاج الجديد للبطل المصري عبد الفتاح السيسي هو بمثابة عهد ووعد جديد من المصريين على مساندة الدولة والوقوف صفا واحدا خلف قرارات الرئيس السيسي.





وأضاف طوالة إن اختيار كلمات معبرة عما بداخل قلوب المصريين مثل "السيسي زعيمي وافتخر" تكشف حالة التناغم والتلاحم بين القائد وشعبة وتعد مظاهرة في حب زعيم مصر والعرب الذي وهب حياته لمصر والمصريين بقوة وعزيمة الأبطال، ورسالة رفض واستنكار لكل المحاولات الخبيثة الخسيسة من أعداء الوطن والخونة والعملاء والمتآمرين على البلاد من زرع الفتنة.





وأشار رئيس الجبهة إلى إن شباب مصر وخاصة شباب الصحفيين يروا في السيسي مستقبل وطنهم بعد أن أصبح الرئيس ملهم الشباب المصري الذي يعلم ويقدر جيدا الجهود الكبيرة المبذولة من القيادة السياسية الرشيدة للحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين.



