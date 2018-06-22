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الذهب يرتفع قليلا بفعل هبوط الدولار

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:16 م
الذهب يرتفع قليلا بفعل هبوط الدولار
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وكالات
 

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، بعد أن انتشلت نفسها من أدنى مستوى في ستة أشهر، بدعم من هبوط الدولار الأمريكي وأنباء عن مشتريات روسية في المعدن النفيس.

وبلغ سعر المعدن النفيس 1268.64 دولار للأونصة مرتفعا 0.07% عن مستواه في بداية الجلسة بعد أن كان هبط إلى 1260.84 دولار، وهو أدنى مستوى منذ التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1270.50 دولار للأونصة.

وأرجع متعاملون تعافي الذهب إلى هبوط الدولار من أعلى مستوى في 11 شهر أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات 0.4% إلى 16.33 دولار للأونصة، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 16.16 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني من مايو/أيار.

وتراجع البلاديوم 1.4% إلى 950.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 948.50 دولار.

وانخفض البلاتين 0.22% إلى 864.80 دولار للأونصة.
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