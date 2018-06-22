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الزمالك يستلم عقود حميد أحداد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:12 م
الزمالك يستلم عقود حميد أحداد
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رامي بشاي
 

استلم مجلس إدارة نادي الزمالك العقود الثلاثية الموقعة بين الابيض ونادي الدفاع الحسني الجديدي واللاعب حميد أحداد.

 

واكد مصدر مسؤول داخل المجلس الابيض بأن اللاعب اصبح موجود في الزمالك بشكل رسمي وكل ما يتبقى هو تحويل القسط الاول من الصفقة الذي يبلغ 700 الف دولار.

 

يذكر ان اللاعب كان قد وقع في وقت سابق على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم قادمة، حيث من المقرر ان ينضم أحداد إلى معسكر الابيض في مدينة 6 اكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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