"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة



وأشار "شاكر"، خلال لقاء خاص بفضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة مؤقت، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا غدًا بحوالي درجتين لتعود لمعدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة من سمات فصل الصيف، والذي سيستمر لمدة 3 أشهر.