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"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:07 م
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
طقس - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة من سمات فصل الصيف، والذي سيستمر لمدة 3 أشهر.

وأشار "شاكر"، خلال لقاء خاص بفضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة مؤقت، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا غدًا بحوالي درجتين لتعود لمعدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.
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