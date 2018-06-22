فيصل العيان: قضية الحديدة كارثة إنسانية كبيرة





قال الدكتور فيصل العيان، نائب مدير أكاديمية ربدان بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن "قضية الحديدة كارثة إنسانية كبيرة"، مشيراً إلى "وجود 8 ملايين مواطن في اليمن مصيرهم معلق على تحرير ميناء الحديدة أي ما يعادل 30% من سكان اليمن".





وأوضح العيان، الجمعة، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم إحلال السلام في اليمن، أن "الضغط على إيران والحوثيين سيحرك عملية السلام في اليمن، حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه".





وأضاف أن "العمليات العسكرية بالحديدة لأول مرة في التاريخ تصحبها عمليات إغاثة إنسانية".





كما أوضح العيان، أن قوات التحالف لدعم الشرعية والقوات اليمنية بجانب القبائل في الحديدة، سيقومون بالضغط على الحوثيين لقطع العلاقات مع إيران، لافتاً إلى "العمل الحالي للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".





ورأى أن "تحرير الحديدة سيسهم في تسريع عملية السلام بالمنطقة بناء على قرارات مجلس الأمن ومبادرة دول الخليج ومخرجات الحوار الوطني".



