ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص في سرقة الماشية (صور)

خرج أهالي قرية الإبراهيمية القبلية بدمياط، للاحتفال بعودة الماشية المسروقة منهم، بعد تعدد البلاغات الشرطية الفترة الأخيرة حول تعرض الحظائر بالقرية لعمليات سرقة والسطو عليها، والإستيلاء على رؤوس من الماشية وتهريبها.



قامت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد بدمياط، بضبط أفراد التشكيل العصابي المتهم بسرقة الماشية وهم ج. ا، من الإبراهيمية القبلية، وف. س. ا من قرية العباسية، وس.ا من قرية العباسية، وبمواجهتهم اعترفوا بعمليات السرقة وقاموا بالإرشاد عن أماكن الماشية المسروقة.



استقبل الأهالي الخبر بحالة من الفرحة والاحتفال وقاموا بتنظيم زفة بالسيارات للإعلان عن عودة الماشية المسروقة كي يتمكن أصحابها من إستردادها من خلال قسم شرطة كفر سعد بدمياط، خاصة وأن عملية السرقة طالت 4 قرى بمركز كفر سعد بدمياط.