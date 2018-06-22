عاجل.. ميليشيات الحوثي تعتقل أساتذة جامعة صنعاء





قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، إنها تلقت بلاغاً بواقعة احتجاز عدد من أعضاء هيئة التدريس على يد ميليشيات الحوثي، أثناء توجههم إلى مدينة عدن لغرض استلام رواتبهم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 يونيو.





وأدانت النقابة هذه الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وذويهم، وطالبت الجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية الهيئة التدريسية في جامعة صنعاء كي تقوم بواجبها التدريسي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن، وأن يتم التعامل وفق الأطر الدستورية والقانونية.





كما طالبت بسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين بصفة غير قانونية، ودعت منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف إلى جانبها بغرض تحرير المعتقلين.





كما طالبت النقابة رئاسة جامعة صنعاء أن تقوم بواجبها المنوط بها في حماية الهيئة التدريسية وكل منتسبي جامعة صنعاء.





واعتبرت النقابة هذا بلاغاً للنائب العام بخصوص الحادثة، مطالبة بسرعة إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة الجهات التي تمارس الاعتقال خارج إطار سلطة الدستور والقانون.





وقالت النقابة إنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الطرق القانونية الكفيلة بضمان حقوق منتسبيها.



