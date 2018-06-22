مصر تشارك في اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

يشارك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مُمثلًا لجمهورية مصر العربية، في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يُعقد بمدينة جدة السعودية، غدًا السبت الموافق ٢٣ يونيو.





ومن المُنتظر أن يناقش الاجتماع، عددًا من القضايا الهامة والنقاط البارزة، على رأسها: سُبل التعامل الإعلامي مع الأوضاع الإنسانية في اليمن، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، وتهديدها للملاحة في منطقة البحر الأحمر.



