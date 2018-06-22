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أزمة في المنتخب بسبب الحضري

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:35 ص
أزمة في المنتخب بسبب الحضري
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الفجر الرياضي
 

يتحفظ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، على الدفع بالحارس عصام الحضري بالتشكيلة الأساسية أمام السعودية يوم الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من المونديال.


وشهد معسكر المنتخب خلافاً، حول الدفع بالحضري وذلك بسبب اعتراضه على استبعاده من المشاركة في لقاء روسيا والذي خسره الفراعنة 3-1.


وكان هناك اتجاه في الجهاز الفني بمنح الحضري المشاركة الأساسية أمام السعودية لتحقيق رقماً قياسياً كونه أكبر لاعب سناً يشارك في المونديال بعمر الـ45 عاماً، إلا أن كوبر قد يدفع به بالشوط الثاني فقط وليس ضمن التشكيلة الأساسية.

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