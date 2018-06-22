جمال مختار.. مؤسس قانون "الواسطة" فى إدارة الأكاديمية العربية

بعد رحيل "الأب الروحي" لها ومطورها





قَبلَ نجل عادل لبيب رغم تقديره المتوسط.. وأرسله للندن على نفقة الأكاديمية.. فأصبح عميدًا لكلية إدارة الأعمال









كل عام وأنتم بخير، أول عدد بعد عيد الفطر المبارك، أبدأ الحديث بخبر رحيل الدكتور جمال مختار، وهنا أتخلى عن مشاعرى السلبية تجاه جمال مختار، الذى ارتبط اسمه بإعادة هيكلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التى أصبح لها سعر وسط الجامعات غير المصرية، حيث إنها تابعة للمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، وربما هذا الكيان الذى هيكله الراحل جمال مختار، هو حنفية الذهب التى تصب فى جامعة الدول العربية، وحولت كل من تولاها أو من هم مرضى عنهم، لشريحة مالية عالية جدًا.













رحل جمال مختار، يوم الأحد الماضى، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عاماً، ومن الظلم إطلاق العنان للمشاعر، بالقول إن مختار هو مؤسس الأكاديمية العربية، إذ تولى رئاسة الأكاديمية عام 1990، وجدير بالذكر أنها تأسست عام 1972، صحيح، كان جمال مختار مديراً لها فى ذلك العام، ولكنه ليس مؤسسها، كان مقرها مصر، ونشأت بمعونة فنية للمنظمات المتخصصة للأمم المتحدة، فى مجال النقل البحرى.





وفى نهاية 1971، أوفدت الأمم المتحدة لجنة مشتركة من المنظمات المعنية، لدراسة مدى احتياج المنظمة لهذه الأكاديمية أم لا، وأوصت بضرورة إنشاء معهد تدريب بحرى إقليمى، ووفرت المعونة له ودافعه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «undp»، على اعتماد مبلغ 3.2 مليون دولار، على أن تساهم الدول العربية المشتركة، بمبلغ 8 ملايين جنيه مصرى تقريباً، على مدار خمس سنوات.





وأوصت اللجنة باختيار مدينة الإسكندرية كمقر للمشروع، وأعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية وثيقة مشروع الأكاديمية بالإسكندرية، رقم «remnie 19/01/286»، بالتعاون مع المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات «jmco»، بصفتها وكالة منفذة للمشروع، ومع مؤتمرات الأمم المتحدة والتنمية بصفته وكالة مشاركة، لماذا أقول هذا الكلام؟، حتى لا ينسى أحد أن الأكاديمية العربية التابعة لجامعة الدول العربية تم إنشاؤها كمؤسسة بمعونة من الأمم المتحدة.





أما جمال مختار فطورها، وأدخل كليات كثيرة عليها، وحمال مختار كان أول قائد طاقم مصرى كامل على أول غواصة بحرية، استلمناها من الاتحاد السوفيتى، ثم قائد سلاح الغواصات، ثم مدير الكلية البحرية المصرية، كل ذلك أهله ليكون مديراً للأكاديمية العربية، فى 1972.





إسهامات «مختار» بالأكاديمية وضحت فى تأسيسه المركز الإقليمى للاتحاد الدولى للمعلوماتية، بمقر الأكاديمية فى أبى قير، وقام بتنظيم أول أوليمبياد عربى للمعلوماتية عام 2002، ثم تنظيم الاوليمبياد المصرى الأول والثانى والثالث للمعلوماتية حتى 2005، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفى مجال العمل الاجتماعى، شغل جمال مختار منصب رئيس نادى اليخت بالإسكندرية، دورات عديدة، وكان ينجح باقتدار، نظراً لتوغله وعلاقاته، وجاء فى آخر دورتين عندما شاخ النادى، وأصبح الوضع سيئاً، ووقتها ظهر من فكر فى الترشح أمامه.





ومن هنا كانت بداية حياتى الصحفية، عندما انتقدت سلبيات نادى اليخت، وتوغل العلاقات التى تتحكم به، من خلال رجال جمال مختار، بمجلة «صباح الخير»، وهنا ظهر الوجه الآخر للأب الروحى للأكاديمية، عندما قال: «مين العيلة المفعوصة دى التى تتجرأ وتنتقد قائد أول غواصة بحرية»، لأن فى وقتها كانت كل صحف مصر القومية بلا استثناء تسبح بحمده، لأن الجميع كان يأخذ إعلانات من الأكاديمية.





وكانت الزميلة الأهرام الأوفر حظاً فى الحصول على إعلانات الأكاديمية، نظراً لتوطد علاقة مختار وقتها بعدد من صحفييها، الذين عملوا بالأكاديمية مستشارين، وتحت بنود أخرى، المهم مختار رفع علىّ دعوى قضائية، رافعاً شعار «هفعصها»، فسكت ولم أفعل شيئاً سوى استكمال الكتابة، وبعد أن نجح قام هو بسحب الدعوى القضائية، وحاول الجلوس معى عن طريق زميلى محمد هيبة، الذى تولى فيما بعد رئاسة تحرير صباح الخير، ورفضت الجلوس إليه وهو موجود متعه الله بالصحة يشهد على ذلك.





■ علاقات جمال مختار طورت الأكاديمية





لا ينكر أحد أن جمال مختار استطاع بعلاقاته استحضار معونات وأخذ أموالا من رجال الأعمال العرب لتطوير الأكاديمية، مثل المعونة اليابانية لتأسيس مركز التدريب المعلوماتى، وتبرع من الشيخ سعيد الفارسى محافظ جدة الأسبق، لتطوير كلية الهندسة بأبى قير، وتطوير وعمل جدارية لنادى اليخت أثناء تولى رئاسته، لكنه فى المقابل كانت قوانين الأكاديمية ورقية.





وحتى يرضى عادل لبيب عنه، وكان وقتها مدير أمن الدولة فى التسعينيات، أخذ ابنه أشرف، الحاصل على تقدير «.....» من كلية التجارة، يعنى لا يصلح حتى يعمل تمهيدى ماجستير مع نفسه، لأن المطلوب على الأقل تقدير جيد لعمل دراسات عليا، - وكانت وقتها محاولات لبيب وتدخلاته لرفع درجة أشرف، قد باءت بالفشل، مع عميدها فى ذلك الوقت .





المهم جمال مختار أخذه الأكاديمية، وعينه بها، وفجأة ظهر الماجستير، وبعد ذلك أرسله فى منحة دكتوراه للندن، رغم أن إنجليزية أشرف وقتها كانت ضعيفة، لأنه كان فى مدارس حكومية، فهو من مطوبس كفر الشيخ، بلد أبيه، لكن يروح لندن يأخذ دكتوراه، لأن جمال مختار أمر بذلك، وعاد وأصبح فى كلية إدارة الأعمال، التى أصبح فيها وقت تولى والده محافظة الإسكندرية، وأثناء تولى والده وزارة التنمية، كاد يكون أشرف لبيب الرجل الأول بالأكاديمية، وترشح وقتها أسماء محافظين من داخل الأكاديمية، أصدقاء وزملاء أشرف، مثل محافظ دمياط الحالى إسماعيل طه، وخالد حنفى وزير التموين، الذى كان بينه وبين أشرف مشروع خاص، توقف بعد تولى خالد الوزارة.





والآن أشرف عادل لبيب أصبح عميداً منذ ثلاثة أعوام تقريباً، بل قام عميد كلية تجارة الإسكندرية العريقة الحالى بوضع أشرف عادل لبيب بالصف الأول فى الاحتفال باليوبيل الماسى للجامعة، واضعاً أسماء علامات مصر المتخرجين فى الكلية، مثل الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق أيضاً بمجلس الشعب، صفا ثانيا، ووقتها انتقدت على صفحتى الشخصية بالفيس بوك هذا الأمر مبررة أن هذا عيب. وعندما اعترضت على هذا الأمر، رد علىَّ عميد تجارة، أن الجلوس كان صدفة، ثم إن أشرف تمت دعوته فى اليوبيل الماسى لأنه الآن عميد بكلية كبيرة، ومن خريجى كلية التجارة، وبررت أن سبب دعوته ووضعه بالصف الأول ربما لندب أو خلافه، فغضب عميد كلية التجارة، ومرت عدة أسابيع، ثم رأيت عميد التجارة مدعواً من أشرف عادل لبيب، فى إحدى مشروعات تخرج الطلبة، فى منتصف مايو الماضى.





الخلاصة، جمال مختار ساهم فى تأسيس كيان الأكاديمية، لكن بقوانينه التى يدفع ثمنها من المجاملات، وناس كثيرة دخلت للعمل بالأكاديمية، وهى لا تستحق، بمجرد تأشيرة جمال مختار، ووصلت الآن لمراكز كبيرة داخل الأكاديمية، ليس فقط اسم أشرف وحده، الأكاديمية لها ملف كبير جداً، وصور التقاط رئيس الأكاديمية الحالى إسماعيل عبدالغفار، وهو يتلقى العزاء فى جمال مختار، بعد وفاته أقل شيء يتم تقديمه للراحل.



