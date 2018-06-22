التشكيل المتوقع لمواجهة البرازيل وكوستاريكا بكأس العالم

يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره كوستاريكا في تمام الساعة الثانية ظهرا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، بكأس العالم روسيا 2018.





ومن المنتظر أن يبدأ منتخب البرازيل لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: تياجو سيلفا ، فاجنر، جواو ميراندا ، مارسيلو.





خط الوسط: كاسيميرو ، باولينيو ، ويليان ، كوتينيو.





خط الهجوم: جابرييل خيسوس ، روبرتو فيرمينو.









ومن المنتظر أن يبدأ منتخب كوستاريكا كالآتي:-





حراسة المرمى: نافاس.





خط الدفاع: كريستيان جامبوا ، جوني اكوستا ، جيانكارلو جونزاليس ، أوسكار دوارتي ، فرانشيسكو كالفو.





خط الوسط: فينيجاس ، ديفيد جوزمان ، سيلسو بورجيس ، براين رويز.





خط الهجوم: ماركو أورينا.







