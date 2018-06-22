بث حي HD يلا شوت بث مباشر .. مباراة البرازيل وكوستاريكا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة منتخب البرازيل وكوستاريكا

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يلا شوت بث مباشر ماتش البرازيل وكوستاريكا 22-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي البرازيل وكوستاريكا كورة اون لاين من خلال البث المباشر يوم الجمعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.





معلومات عن مشاهدة البرازيل وكوستاريكا البرازيل s كوستاريكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين: رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + محمد الكواليني (بي إن 4K).





موعد مشاهدة البرازيل وكوستاريكا يوتيوب في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر.





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