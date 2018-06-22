الأوبرا تتحول إلى كرنفالات فنية في اليوم العالمي للموسيقى (صور)





تحولت ساحة دار الأوبرا المصرية إلى كرنفال فني استمر لأكثر من أربعة ساعات متواصلة احتفالا باليوم العالمي للموسيقى الذى حضره الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا مع مئات الجماهير العاشقة للموسيقى.

انطلقت الفعاليات في السادسة مساء الخميس 21 يونيو بعرض للفنون الشعبية والطبلة الصعيد والمزمار والربابة تعبيرًا عن الموسيقى التراثية والشعبية المصرية التي طافت في جميع أرجاء الأوبرا وكانت في استقبال الجمهور بعدها.





بدء الاحتفال الذى أخرجه حازم طايل علي مسرحين تم تشيدهما في ساحة الأوبرا خصيصًا لهذه المناسبة ليستقبل نجوم المستقبل من أطفال وشباب مركز تنمية المواهب الذى يشرف علية الفنان عبد الوهاب السيد في استعراض لمهارتهم وقدراتهم الفنية التي تضاهي المحترفين واستهلت بفقرة موسيقية لفصل الجيتار تحت اشراف الفنان عماد حمدي تضمنت مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية الاسبانية والعالمية والتى تم تأليفها لآلة الجيتار.





وأكد اطفال وشباب العازفين في فصل العود تحت اشرف الدكتور عاطف عبد الحميد انهم الحراس على التراث الموسيقية بعد ان ابهروا الجمهور بقدراتهم الفائقة في العزف على آلة العود وفي حالة مماثلة نجح المتدربين في فصل القانون تحت اشراف الدكتور صابر عبد الستار ان يعلنوا عن جيل جديد من العازفين المهرة بعد ان قدموا انفسهم للجمهور في مقطوعات من التراث الموسيقي لكبار الملحنين.





وتمكن اطفال فصل البالية الذى تتولي تدريبه وتشرف عليه عائشة فؤاد من خطف الاضواء عندما تألقوا في تقديم اوبريت الليلة الكبير كبالية وتميز ادائهم بالتناغم الحركي وهو ما تفاعل الجمهور ، وكان مسك الختام كورل اطفال وشباب المركز الذين ابدعوا في الغناء تحت اشراف الدكتورة نادية عبد العزيز وقيادة الدكتور عمرو حسن وتغنوا بفاصل من الاغاني الوطنية التى الهبت حماس الجماهير ورددوها معهم منها ( البداية – تعيشي يا بلدى – مصر تتحدث عن نفسها – حلوة بلادي – النور مكانه – طوبه فوق طوبه – تعظيم سلام – المصري – مصر يا أم الدنيا – فيها حاجه حلوة ).





وتواصلت الاحتفالات ايضا على المسرح الصغير مع السوبرانو العالمية بيتي جارسيس التى اصرت على الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي في مصر والذى تواكب مع مرور 50 عام علي رحيل المؤلف الموسيقي الايطالي العالمي وعازف الجيتار ( ماريو كاستلنووفو تيديسكو ) بمصاحبة عازفة البيانو انتونيا فالنتي حيث قدما مجموعة من اشهر الاعمال العالمية منها".





معاملات الحب وهي أغنية لشيكبير ، اوفيليا من مسرحية هاملت ، الهه الغابة ، الغروب ، الا خت انجيليكا ، بدون ام ، وبالامس قد احضر لي زهورا ، شمس وحب ، مياه الربيع ، الموت ، انا الخادمة المتواضعة اغنية اطفال من وادي الكاكاو ، اكثر من اي وقت مضي ، المراءة الريفية ، واغاني ورقصات شعبية ارجنتينية ، هنا جميل و منظر ليلي ".. يذكر ان الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي اصبح تقليد تحرص الاوبرا على اقامتة ويأتي ايمانا بدور الموسيقي في تهذيب السلوك وبناء الانسان و المعروف ان اليوم العالمي للموسيقي يحتفل به معظم بلدان العالم 21 يونيو من كل عام فهي فكرة فرنسية المولد ظهرت 1981ثم انتقلت الي اوربا واصبحت عيد للاحتفال بالموسيقي.