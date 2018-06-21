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رئيس الوزراء يكرم وزير الطيران السابق ويهديه درعًا (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:59 م
رئيس الوزراء يكرم وزير الطيران السابق ويهديه درعًا (صور)
وزير الطيران السابق مع رئيس الوزراء
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أهدى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم لوزير الطيران المدني السابق شريف فتحي، وذلك بحضور السيد يونس المصري، وزير الطيران المدني الحالي.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الوزيرين تم بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة، حيث أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي الروح الطيبة التي تربط الوزراء السابقين بالحاليين، والذين بذلوا، ويبذلون جميعاً، جهوداً مضنية في سبيل تقدم الوطن.

رئيس الوزراء يكرم وزير الطيران السابق ويهديه درعًا (صور)
رئيس الوزراء يكرم وزير الطيران السابق ويهديه درعًا (صور)
رئيس الوزراء يكرم وزير الطيران السابق ويهديه درعًا (صور)
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