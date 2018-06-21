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تركي آل الشيخ يرد على رسالة "يويفا" (صورة)

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:45 م
تركي آل الشيخ يرد على رسالة يويفا (صورة)
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الفجر الرياضي
 

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على رسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

 

ونشر تركي رسالة عبر حسابه الرسمي بـ"الفيسبوك" كتب فيها: 


لرئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا(

اسألوا صديقكم Olivier Guiguet (الرئيس الإداري السابق لشركة لاقدير المملوكة لاصدقائك في حكومة قطر(

عن طلبه لقائي معك في زيورخ واعتذرت لمشاغلي وعدت لتطلب اللقاء بي في روسيا، واضح أنك تريد أن تقابلني في لقاءات سرية، وأنا مسؤول.. وأحب العمل في الهواء الطلق.

لكن أقول إن الاتحاد الأوروبي يستحق من هو أفضل منك لقيادته ويحافظ على مكتسباته.

تركي آل الشيخ يرد على رسالة "يويفا" (صورة)
المزيد عن: يويفا رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ السعودية تركي آل الشيخ اليويفا
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