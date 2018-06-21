"الأعلى للإعلام" يحذر من الانضمام لمراكز التدريب الصحفي والاتحادات الدولية لحين بحث شرعيتها
الخميس 21/يونيو/2018 - 10:22 م
ميسون أبو الحسن
حذر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفيين والإعلاميين، من الانضمام لما يُسمى بـ"الاتحادات العالمية والاتحادات الدولية والاتحادات العربية للصحافة والإعلام" وفروعها في مصر، لحين بحث شرعية هذه الاتحادات ومصادرها ومصادر تمويلها الداخلي والخارجي، وإخطار الأجهزة المعنية بهذا الشأن.
ولفت "مكرم" في تصريحات صحفية له اليوم، من خطورة أن يشارك الصحفيين والإعلاميين كمدربين في ما يُسمى بـ"الأكاديميات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي"، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالقاهرة والمحافظات تحت مسميات عديدة، وبدون تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجهة المُنوط بها إصدار تراخيص الأكاديميات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي.
وأكد رئيس المجلس أن تلك الأكاديميات والمراكز تحولت إلى "سبوبة" لأصحابها، وذلك بجلب الدارسين والمتدربين من مصر وخارجها، والتي شهدت رواجًا كبيرًا مؤخرًا، مشددًا على أن المجلس بصدد رصد هذه الجهات وحصرها، وذلك تمهيدًا لإبلاغ الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون.