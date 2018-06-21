"الأعلى للإعلام" يحذر من الانضمام لمراكز التدريب الصحفي والاتحادات الدولية لحين بحث شرعيتها

حذر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفيين والإعلاميين، من الانضمام لما يُسمى بـ"الاتحادات العالمية والاتحادات الدولية والاتحادات العربية للصحافة والإعلام" وفروعها في مصر، لحين بحث شرعية هذه الاتحادات ومصادرها ومصادر تمويلها الداخلي والخارجي، وإخطار الأجهزة المعنية بهذا الشأن.









ولفت "مكرم" في تصريحات صحفية له اليوم، من خطورة أن يشارك الصحفيين والإعلاميين كمدربين في ما يُسمى بـ"الأكاديميات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي"، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالقاهرة والمحافظات تحت مسميات عديدة، وبدون تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجهة المُنوط بها إصدار تراخيص الأكاديميات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي.







