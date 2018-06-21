وزير الشباب يلتقى بالمشاركين في المعسكر التدريبي لطلاب الجامعات بالمدينة الشبابية ببورسعيد (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الخميس، فعاليات إحدى جلسات المعسكر التدريبي لطلاب الجامعات الذى تنفذه الوزارة بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت شعار "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" خلال الفترة 20-23 يونيو الجاري.وطالب الوزير من الشباب المشاركين باللقاء بتجميع الرغبات التي يحتاجونها من الوزارة من برامج وأنشطة للعمل على دراستها وتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح الأدوار المقترح تقديمها من جانبهم من مشروعات وبرامج تهدف تحقيق التطور والتقدم والتنمية للبلاد.وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون الإيجابي بين الوزارة والجامعات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة مع توسيع قاعدة المستفيدين منها.وفي كلمته، استعرض محافظ بورسعيد مجهودات الدولة على صعيد المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق التنمية لمصر فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بتدريب وإعداد الشباب للقيادة والعمل على تمكينهم، مطالبا الشباب بالحفاظ على البلاد والخوف عليها.واستمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد إلى مقترحات ورؤي الطلاب المشاركين بالمعسكر التدريبي والتى جاء أبرزها في أهمية وجود مندوب من الوزارة داخل الجامعات لسهولة التواصل والتعرف على برامج الوزارة مباشرة، بالإضافة إلى عرض جميع البرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة وطرق الالتحاق بها وشروطها على الموقع الإليكترونى للوزارة.وعقب اللقاء، قام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية داخل المدينة الشبابية ببورسعيد شملت تفقد قاعات التدريب وصالة الجيم والمكتبة وغرف الإقامة والملاعب الرياضية وصالة الأنشطة.