خبير أسواق المال: رفع سعر الفائدة يؤدى إلى نتائج سلبية على البورصة المصرية

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ومدير شركة اصول للوساطة المالية، أن بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع ـسعر الوقود وقرب رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية بعد الزيادات الاخيرة والتي بعدها يبقي خطوة اخيرة لرفع الدعم نهائيا، ومع اجتماع المركزي المصري بنهاية الشهر الجارى نتوقع استمرار ثبات سعر الفائدة كما حدث في الاجتماع السابق رغم التوقع بأرتفاع نسبة التضخم خلال الفترة القادمة ولكن التضخم السنوي وصل لأدني مستوياتة قرب 11.30% بعد ان وصل في نفس الوقت من العام السابق الي 34٪؜ .





وأضاف خبير أسواق المال ان المتوقع ارتفاع التضخم الشهري لذلك اعتقد ان ارتفاعة في هذا التوقيت لن يأثر في سياسات المركزي المصري التوسعية لذلك نتوقع ان ثبات سعر الفائدة هو الغالب فى تلك الفترة.





وأشار إلى أن تأثير القرار علي السوق اعتقد انه سوف يكون محدود جدا نظرا لما يمر بة السوق من مرحلة تصحيح وعدم ثبات نتيجة للحرب الاقتصادية بين امريكا والصين وتأثيرها علي الاسواق العالمية بشكل عام وبالتبعية تأثر السوق المصري مشيرا الي ان رفع سعر الفائدة الامريكية وتأثير هذا القرار علي اسواق المال يشكل عام كما ان ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء خلق حالة من عدم الوضوح والادراك لدي المستثمرين وتسألوا هل هذه الزيادات في صالح الاسهم ام لا.





وأكد الفقي، أن هناك حالة من الترقب والانتظار لدي المستثمرين, ونتيجة لذلك نتوقع عدم تأثر السوق بقرار المركزي المصري في حالة ثبات سعر الفائدة وهذا هو المتوقع اما لو خالف المركزي المصري هذة التوقعات وقام برفع سعر الفائدة سوف يوجد تأثير سلبي كبير وهذا احتمال ضعيف جدا.